Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе СВО соединениям

Министр обороны Сергей Шойгу направил телеграммы 114-ой отдельной бригаде и 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригаде, бойцы которых отличились в зоне специальной военной операции на Украине.
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