Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 042 подписчика

Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе СВО соединениям

Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе СВО соединениям

Министр обороны Сергей Шойгу направил телеграммы 114-ой отдельной бригаде и 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригаде, бойцы которых отличились в зоне специальной военной операции на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх