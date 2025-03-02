Пожар на складе с пластиком в Подмосковье локализован

Площадь возгорания составила 9,5 тысячи квадратных метров Как сообщает 360.ру со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области, пожар на складе пластиковой продукции в подмосковной деревне Большое Буньково локализован.
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