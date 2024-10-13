На видео попала ушедшая под воду улица в Новой Москве

В Новой Москве подземные воды затопили улицу. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва". "На стройплощадке в Троицке на улице Полковника Милиции Курочкина у коммунальщиков прорвало резервуар с водой.
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