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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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23 человека пострадали в ДТП с неопытными водителями в Алтайском крае за октябрь

23 человека пострадали в ДТП с неопытными водителями в Алтайском крае за октябрь

В Госавтоинспекции региона рассказали, как вести себя на дорогах автомобилистам с небольшим стажем В Алтайском крае за октябрь 2023 года произошло 14 ДТП с участием автомобилистов, водительский стаж которых составляет меньше двух лет.

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