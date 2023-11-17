23 человека пострадали в ДТП с неопытными водителями в Алтайском крае за октябрь

В Госавтоинспекции региона рассказали, как вести себя на дорогах автомобилистам с небольшим стажем В Алтайском крае за октябрь 2023 года произошло 14 ДТП с участием автомобилистов, водительский стаж которых составляет меньше двух лет.
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