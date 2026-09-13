Виталия Корниенко и Мирон Проворов возвращаются в сиквеле «Маша и Медведи 2»

Съемки фильма-сказки «Маша и Медведи 2» стартовали в начале сентября 2026 года. В продолжении к своим ролям вернулись Виталия Корниенко, Снежана Самохина, Мирон Проворов, Зоя Бербер и Артем Гайдуков.