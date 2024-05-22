МБР «Булава» принята на вооружение

После нескольких лет полноценной эксплуатации флотом, ряда учебных пусков и наработки необходимого опыта, ракетный комплекс подводного базирования Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 «Булава» официально принят на вооружение.
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