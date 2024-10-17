Субботний обход пройдет вдоль Ленинградского шоссе

В субботу, 19 октября, состоится плановый обход территории Молжаниновского района. Его проведет глава управы Сергей Котляров, при участии сотрудников управы и ГБУ «Жилищник Молжаниновского района», а также неравнодушных жителей.
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