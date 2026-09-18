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Владимирские новости

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Владимир Киселев призвал владимирцев проголосовать на выборах Госдумы

Выборы в Госдуму и органы местного самоуправления Владимирской области пройдут на 941 участке с 8:00 до 20:00 18, 19 и 20 сентября.

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