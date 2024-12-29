Жительница Индии раскрыла секрет похудения на 15 кг за три месяца

Женщина из Индии избавилась от лишних килограммов благодаря ходьбе и йогеВ The Times of India поведали историю жительницы Индии, которой за три месяца удалось избавиться от лишних 15 килограммов.
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