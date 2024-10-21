Ограничений на туристические поездки из России в Иорданию сняты

Недавно возобновились рейсы национальной авиакомпании Иордании Royal Jordanian на маршруте Амман – Москва, что вдохновило нас спросить: актуальны ли ещё советы МИД о необходимости избегать поездок в эту страну? Эти рекомендации были введены год назад после нападения террористов в Израиле .
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