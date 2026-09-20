В Забайкальском крае продолжается голосование на выборах в Государственную Думу. Руководитель региональной Ассоциации ветеранов СВО Никита Ивкин обратился к жителям с призывом принять участие в волеизъявлении, несмотря на попытки внешнего вмешательства.