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Царьград

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Никита Ивкин призвал забайкальцев голосовать, явка превысила 30%

Никита Ивкин призвал забайкальцев голосовать, явка превысила 30%

В Забайкальском крае продолжается голосование на выборах в Государственную Думу. Руководитель региональной Ассоциации ветеранов СВО Никита Ивкин обратился к жителям с призывом принять участие в волеизъявлении, несмотря на попытки внешнего вмешательства.

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