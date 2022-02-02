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Президент Путин назвал ускоренный подъем Дальнего Востока стратегической задачей России

Президент Путин назвал ускоренный подъем Дальнего Востока стратегической задачей России

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России назвал одной из стратегических задач России ускоренный социально-экономический подъем Дальнего Востока, чему будут способствовать модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей и рост портовой инфраструктуры.

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