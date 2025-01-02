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Французский полковник заявил о способности России продвинуться «вплоть до Приднестровья»

Французский полковник заявил о способности России продвинуться «вплоть до Приднестровья»

Россия в рамках специальной военной операции (СВО) имеет все шансы установить контроль над территорией Новороссии, продвинувшись вплоть до Приднестровья, считает полковник французской авиации, кавалер ордена Почетного легиона и национального ордена «За заслуги» Режи Шамань.

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