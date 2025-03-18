Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Игра в перемирие: Ферзь Путина бьет козыри Трампа

Игра в перемирие: Ферзь Путина бьет козыри Трампа

России выгодно, чтобы республиканцы сохранили власть, потому совсем уж жестко давить на США не будут Президент США Дональд Трамп заявил о намерении поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным во вторник, 18 марта.

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