Более 260 скатных кровель в Солнечногорске очистят от наледи в начале марта

Работы по очистке крыш жилых домов от снега, наледи и сосулек продолжаются в Солнечногорске. К 4 марта сотрудники коммунальных служб и управляющих компаний округа должны привести в порядок 263 скатные кровли.
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