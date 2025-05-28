Из чего на самом деле делают кетчуп

Сотрудники производства рассказали, что в составе — не просто томаты, а настоящий химический коктейль: рафинированный сахар, кукурузный сироп, лимонная кислота из ГМО-плесени, бензоат натрия и ароматизаторы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии