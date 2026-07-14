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Zero Hedge

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Here Is What America's Largest Banks Reported In Their Q2 Earnings Reports

Here Is What America's Largest Banks Reported In Their Q2 Earnings Reports In terms of perceived report quality relative to positioning, the ranking appears to be Goldman Sachs first, followed by Bank of America (pending guidance), then Wells Fargo, and finally JPMorgan.

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