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Царьград

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Землетрясения магнитудой 3,5 в Сочи: влияние роста молодых гор

Землетрясения магнитудой 3,5 в Сочи: влияние роста молодых гор

Ранним утром в Сочи зафиксированы несколько землетрясений магнитудой 3,5. Причиной активности стало образование молодых гор, сообщает глава местной сейсмостанции.

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