Большой ралли-рейдовый праздник: в Москве прошёл Silk Way Sport Fest

На территории олимпийского комплекса «Лужники» прошёл Silk Way Sport Fest — масштабное событие для поклонников активного образа жизни, технических видов спорта и путешествий, приуроченное к 15-летию Проекта Международное ралли «Шелковый путь».
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