Илон Маск заявил, что хочет получить российский паспорт

10K прочитали Американский миллиардер Илон Маск заявил в трансляции в своей соцсети Х, что хочет получить российский паспорт в будущем.
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