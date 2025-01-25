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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Решение принято. Белоусов ответит «Орешником» за Брянск и Рязань: «Легитимный»

Украинский Telegram-канал «Легитимный», ссылаясь на свой источник, сообщил, что глава Министерства Обороны России Андрей Белоусов якобы готов нанести удар по Украине с использованием «Орешника», и даже известны возможные сроки атаки.

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