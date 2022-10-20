У Шупо-Мотинга 3 гола и 2 ассиста в 2 матчах за «Баварию». Это его первые игры в старте за сезон

Эрик-Максим Шупо-Мотинг крайне результативно сыграл за «Баварию» в двух последних матчах. 33-летний нападающий забил три гола и отдал две результативные передачи в играх против «Фрайбурга» (5:0) в Бундеслиге и «Аугсбурга» (5:2) в Кубке Германии.