Чемпион НБА Мозгов заявил, что белой завистью завидует Овечкину

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Кливленд Кавальерс" Тимофей Мозгов заявил, что завидует белой завистью достижению форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, оформившего 894-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против "Чикаго Блэкхоукс".
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