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«Меня улыбают долбоящеры из 2Drots». Егоров о словах Стиля

«Меня улыбают долбоящеры из 2Drots». Егоров о словах Стиля

Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал слова хавбека 2Drots Алекса Стиля. Стиль обвинял Егорова и Райзена в том, что они позвали тренера «дротов» Дмитрия Кузнецова на подкаст ради просмотров.

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