В Хабаровске стартовал турнир на Кубок защитников Отечества среди ветеранов спецоперации

В Хабаровске стартует крупный международный турнир среди ветеранов СВО "Кубок защитников Отечества". Более ста спортсменов со всего Дальнего Востока будут соревноваться в различных видах спорта, включая волейбол сидя, пулевую стрельбу, стрельбище из лука, настольный теннис, пауэрлифтинг и армрестлинг.