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Русская весна

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Пытки, зверские избиения и заградотряды: начались проверки 225-го «мясного полка Сырского»

Пытки, зверские избиения и заградотряды: начались проверки 225-го «мясного полка Сырского»

Главком ВСУ Драпатый поручил провести служебную проверку в 225-м штурмовом полку после появления в СМИ расследования, в котором боевиков полка уличили в избиениях, пытках и создании заградительных отрядов, которые убивали своих же солдат.

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