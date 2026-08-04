Пытки, зверские избиения и заградотряды: начались проверки 225-го «мясного полка Сырского»

Главком ВСУ Драпатый поручил провести служебную проверку в 225-м штурмовом полку после появления в СМИ расследования, в котором боевиков полка уличили в избиениях, пытках и создании заградительных отрядов, которые убивали своих же солдат.
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