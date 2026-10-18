Александр Шохин в 2016 году Фото: kremlin.ru Российские бизнесмены готовы профинансировать создание новых систем противовоздушной обороны, их можно было бы дополнительно простимулировать инвестиционным налоговым вычетом.
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