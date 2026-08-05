Металлическая труба упала на голову ребенка в омском лесу - он с тяжелыми травмами в больнице. ЧП произошло сегодня у деревни Большие Мурлы в Большереченском районе.
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Металлическая труба упала на голову ребенка в омском лесу - он с тяжелыми травмами в больнице. ЧП произошло сегодня у деревни Большие Мурлы в Большереченском районе.
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