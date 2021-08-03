Экс-директор "АТП" Дубровин получил 8 лет "строгача"

Бывший руководитель крупнейшего кировского пассажироперевозчика признан виновным сразу по нескольким статьям УК РФК 8 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также штрафу в 7,5 млн рублей приговорён бывший гендиректор АО "АТП" Николай Дубровин.