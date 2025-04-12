Никакого перемирия, идем на Чернигов: о направлении главного удара РФ

На фронте происходят заметные изменения: российские войска, ранее действовавшие в Сумской области для разгрома украинского контингента, направленного на Курское направление, теперь приступили к активным действиям в Черниговской области.
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