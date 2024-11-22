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Царьград

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Общественники бьют тревогу. Власти США игнорируют недостатки истребителей F-35

Общественники бьют тревогу. Власти США игнорируют недостатки истребителей F-35

Общественники бьют тревогу. Власти США игнорируют недостатки истребителей F-35, но планируют запустить их полноценное производство.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Короче очередная американская &quot;вундервафля&quot; на хер ни кому не нужная с таким количеством недостатков, что почти не пригодна для реального применения в ВВС США! Поэтому её и впихивают [практически насильно] по всему Миру и в НАТО. Для нас это очень хорошие новости, F-35 и так по всем параметрам проигрывал нашему СУ-57, а после рекламы на последнем авиасалоне в Китае, США вообще жиденько, со своей &quot;вундервафлей&quot;, так обосрались. Как и со всей остальной военной техникой [Авианосцы, Абрамсы, транспортёр (все), Пэтриоты, Томагавки...], список можно продолжать до бесконечности. В реальных боевых действиях они просто куча [пока ещё ездящая] потенциального металлолома, только.
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