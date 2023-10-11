Промышленный комплекс в индустриальном парке «Руднёво» и три производственных объекта поставлены на кадастровый учет

Управлением Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения в отношении промышленного комплекса в индустриальном парке «Руднёво» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» и трех производственных объектов: завода теплообменного и холодильного оборудования, центра научных изысканий, исследований и разработок, а также фармацевтического комплекса.
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