Промышленный комплекс в индустриальном парке «Руднёво» и три производственных объекта поставлены на кадастровый учет

Управлением Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения в отношении промышленного комплекса в индустриальном парке «Руднёво» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» и трех производственных объектов: завода теплообменного и холодильного оборудования, центра научных изысканий, исследований и разработок, а также фармацевтического комплекса.