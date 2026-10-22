“Data from this fall’s early balloting and interviews with officials and voters suggests Americans, particularly Democrats, are moving away from mailing ballots and toward in-person voting and drop boxes, following President Donald Trump’s relentless attack on voting by mail,” the Washington Post reports.
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