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Андрей Коваленко о московском «Динамо»: «Удивляет, что они ушли в канадский хоккей. На длинной дистанции плей-офф это может не принести успех»

Андрей Коваленко оценил ход серии «Динамо» против «Торпедо» (1-1) в 1-м раунде Кубка Гагарина. – На мой взгляд, пока это самая напряженная и эффектная серия плей-офф-2023.

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