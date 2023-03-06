Андрей Коваленко о московском «Динамо»: «Удивляет, что они ушли в канадский хоккей. На длинной дистанции плей-офф это может не принести успех»

Андрей Коваленко оценил ход серии «Динамо» против «Торпедо» (1-1) в 1-м раунде Кубка Гагарина. – На мой взгляд, пока это самая напряженная и эффектная серия плей-офф-2023.
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