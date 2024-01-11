«Реал» забил 5 «Атлетико» и вышел в финал Суперкубка, «Аталанта» выбила «Милан», победа «Ливерпуля», «Написано на глазах» от Загитовой, Путин занимается спортом каждый день и другие новости

1. «Реал» мощно влетел в финал Суперкубка Испании, дожав «Атлетико» в овертайме – 5:3! «Мадрид» сыграет в финале в третий раз подряд.
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