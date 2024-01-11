«Реал» забил 5 «Атлетико» и вышел в финал Суперкубка, «Аталанта» выбила «Милан», победа «Ливерпуля», «Написано на глазах» от Загитовой, Путин занимается спортом каждый день и другие новости

Лена Мисько

42-летний Пинту — опытный скаут. Он 10 лет трудился в системе лиссабонского клуба. Сначала — в одной из самых успешных академий Европы, а затем, в течение четырех с половиной лет, — старшим скаутом первой команды «Бенфики». В «Спартаке» Пинту станет помощником спортивного директора Томаша Амарала, с которым вместе работал в «Бенфике». Его основная задача — развитие существующей скаутской службы клуба, сообщает официальный сайт «Спартака».