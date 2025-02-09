Царьград "Первыми вошли боевики-грузины, искали по домам девушек": Душераздирающая правда от священника из Суджи Коллаж Царьграда Враг снова прорывается на Курщину.
Тяжело, но от Покровска на Курск отвлекаться нельзя – военкор
Комментарии
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Игорь Спиридонов
Пригожин говорил, что нужно создать вооружённые отряды самообороны в приграничье из местных жителей. Предлагал помощь в обучении. Что ему сказали? Не лезь не в свое дело. Так он прав был?
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4 час.
Семен Демин
Кто ответит за страдания и смерти курян? И не только курян?
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3 час.
леонид рыбаков
ДАЖЕ КОММУНИСТЫ ДО 68 ГОДА НЕ БОЯЛИСЬ ПРОДАВАТЬ ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ в СЕЛЬПО БЕЗ ДОКУМЕНТОВ---СОВСЕМ ....Значит боится народа .Как раз тогда и повалили в партию приспособленцы предатели которые потом билеты рвали ПРЕДАТЕЛЬ ВСЕГДА ПРЕДАТЕЛЬ И НАРОД БОИТСЯ СВОЙ ( как грефушка и говорит страшно за народ который умный . им нельзя манипулировать )
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2 час.
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