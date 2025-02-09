Тяжело, но от Покровска на Курск отвлекаться нельзя – военкор

Пригожин говорил, что нужно создать вооружённые отряды самообороны в приграничье из местных жителей. Предлагал помощь в обучении. Что ему сказали? Не лезь не в свое дело. Так он прав был?

леонид рыбаков

ДАЖЕ КОММУНИСТЫ ДО 68 ГОДА НЕ БОЯЛИСЬ ПРОДАВАТЬ ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ в СЕЛЬПО БЕЗ ДОКУМЕНТОВ---СОВСЕМ ....Значит боится народа .Как раз тогда и повалили в партию приспособленцы предатели которые потом билеты рвали ПРЕДАТЕЛЬ ВСЕГДА ПРЕДАТЕЛЬ И НАРОД БОИТСЯ СВОЙ ( как грефушка и говорит страшно за народ который умный . им нельзя манипулировать )