Джимми Батлер набрал 33 очка в победном матче с «Кливлендом» Митчелла

«Майами» в пятницу взял верх над «Кливлендом» со счетом 119:115. В активе лидера «Хит» Джимми Батлера 33 очка, 5 подборов и 3 передачи при 12 из 16 с игры за 35 минут.
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