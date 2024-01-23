Виктор Литовкин: Мы что, должны весь Запад разбомбить?

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Комментарии
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Владимир Карпов
Как это &quot;у нас нет юридических оснований наносить удары&quot; (так по тексту) ??? А почему тогда Путин ставил &quot;красные линии&quot; тем странам, которые будут поставлять оружие Украине и которым будут бить по России ??? И зачем тогда Путин грозил нанести удары по &quot;центрам принятия решений&quot; ??? Почему-то, например,  для США и Израиля не нужны никакие юридические основания для нанесения ударов по другим странам ...!!! Им важны только свои &quot;хотелки&quot; и плевать им на то, как это выглядит юридически. Может нам пора брать с них пример ???
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