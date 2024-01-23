Виктор Литовкин: Мы что, должны весь Запад разбомбить?

Владимир Карпов

Как это "у нас нет юридических оснований наносить удары" (так по тексту) ??? А почему тогда Путин ставил "красные линии" тем странам, которые будут поставлять оружие Украине и которым будут бить по России ??? И зачем тогда Путин грозил нанести удары по "центрам принятия решений" ??? Почему-то, например, для США и Израиля не нужны никакие юридические основания для нанесения ударов по другим странам ...!!! Им важны только свои "хотелки" и плевать им на то, как это выглядит юридически. Может нам пора брать с них пример ???