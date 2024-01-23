Военный эксперт оценил обещание Эммануэля Макрона снабдить Киев ракетами SCALP для ударов по Крымскому мосту Страны западного блока, стоящие за спиной Украины, намерены сделать все, чтобы помочь Киеву эффективно атаковать Крымский мост через Керченской пролив.
Виктор Литовкин: Мы что, должны весь Запад разбомбить?
Комментарии
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Владимир Карпов
Как это "у нас нет юридических оснований наносить удары" (так по тексту) ??? А почему тогда Путин ставил "красные линии" тем странам, которые будут поставлять оружие Украине и которым будут бить по России ??? И зачем тогда Путин грозил нанести удары по "центрам принятия решений" ??? Почему-то, например, для США и Израиля не нужны никакие юридические основания для нанесения ударов по другим странам ...!!! Им важны только свои "хотелки" и плевать им на то, как это выглядит юридически. Может нам пора брать с них пример ???
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