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В Москве арестовали ещё девять фигурантов дела о краже средств у бойцов СВО

В Москве арестовали ещё девять фигурантов дела о краже средств у бойцов СВО

RT на русском В Москве арестовали ещё девять фигурантов дела о краже средств у бойцов СВО Ещё девять обвиняемых в вымогательстве денег у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево были отправлены в СИЗО.

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