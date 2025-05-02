RT на русском В Москве арестовали ещё девять фигурантов дела о краже средств у бойцов СВО Ещё девять обвиняемых в вымогательстве денег у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево были отправлены в СИЗО.
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