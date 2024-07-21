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Закон, порядок, государство

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Расчеты орудий М-46 группировки войск «Север» при выполнении огневых задач в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили опорные пункты, позиции, минометы и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО

Расчеты орудий М-46 группировки войск «Север» при выполнении огневых задач в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили опорные пункты, позиции, минометы и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО

Благодаря грамотной артиллерийской поддержке, оказанной расчетами орудий М-46, штурмовыми группами мотострелковых подразделений группировки войск «Север» боевая задача была выполнена – опорные пункты ВСУ перешли под контроль российских военнослужащих.

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