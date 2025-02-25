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У берега Австралии начали поиск пропавшего в 2014 году рейса MH370

У берега Австралии начали поиск пропавшего в 2014 году рейса MH370

Новые поисковые операции по обнаружению пропавшего более десяти лет назад самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, стартовали в Индийском океане у западного побережья Австралии.

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