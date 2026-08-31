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БИБИРЕВО наш дом

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Об уловках мошенников жителям Бутырского рассказали в управе района

Заместитель председателя Общественного совета при УВД по СВАО Константин Кузнецов провел встречу с жителями Бутырского района.

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