Об уловках мошенников жителям Бутырского рассказали в управе района

Заместитель председателя Общественного совета при УВД по СВАО Константин Кузнецов провел встречу с жителями Бутырского района.
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