Им практически не нужен свет! 6 растений которые хорошо чувствуют себя в тёмных углах квартиры

В модных журналах Вы практически никогда не встретите подоконников, занятых комнатными цветами. Знаете почему? Всё просто! В них «зелёные друзья» всегда размещены в глубине комнаты, где играют роль яркого декоративного элемента, а не преграды, которая перекрывает единственный источник солнечного света.