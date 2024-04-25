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Им практически не нужен свет! 6 растений которые хорошо чувствуют себя в тёмных углах квартиры

Им практически не нужен свет! 6 растений которые хорошо чувствуют себя в тёмных углах квартиры

В модных журналах Вы практически никогда не встретите подоконников, занятых комнатными цветами. Знаете почему? Всё просто! В них «зелёные друзья» всегда размещены в глубине комнаты, где играют роль яркого декоративного элемента, а не преграды, которая перекрывает единственный источник солнечного света.

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