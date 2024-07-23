Польша призвала не принимать Украину в ЕС

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во вторник, 23 июля, заявил, что Украину принимать в Евросоюз нельзя, пока ее власти не урегулируют вопросы, связанные с эксгумацией тел и принятии памяти Волынской резни, – сообщает Polsat.