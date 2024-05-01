﻿﻿Летом в Абхазии ожидается большой наплыв туристов, и толп здесь, вероятно, не будет. Если вы любите спокойный отдых или путешествуете в менее активное время года и хотите, чтобы теплые и яркие цвета быстро перезагрузились и зарядились энергией, эта статья определенно для вас.