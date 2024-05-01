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stroimdom21

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Абхазия — идеальное место для спокойного отдыха и перезагрузки Вместе с тревел-блогером, режиссером путешествий и организатором дизайн-туров Юлей Дарковой мы собрали для вас 10 самых веских причин отправиться в Абхазию этой весной

Абхазия — идеальное место для спокойного отдыха и перезагрузки Вместе с тревел-блогером, режиссером путешествий и организатором дизайн-туров Юлей Дарковой мы собрали для вас 10 самых веских причин отправиться в Абхазию этой весной

﻿﻿Летом в Абхазии ожидается большой наплыв туристов, и толп здесь, вероятно, не будет. Если вы любите спокойный отдых или путешествуете в менее активное время года и хотите, чтобы теплые и яркие цвета быстро перезагрузились и зарядились энергией, эта статья определенно для вас.

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Комментарии
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РР
Рустик Рыксиев
Бред, какое идеальное место? Плюс дебилы с большим самомнением.
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