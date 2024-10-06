5 молодых российских писательниц, на которых стоит обратить внимание

Новые имена в жанре детектива, фантастики и большого романа. Юлия Домна Юлия Домна — писательница, автор дебютного научно-фантастического романа «Функция: Вы», который принес ей первое место в премии «Рукопись года 2023».
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