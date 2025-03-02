Мы все - Анна! Пермячке могут дать 5 лет за демонстрацию снеговиков против мечети

Константин Беляев

Если мигранты едут к нам в Россию, то значит их устраивает количество мечетей у нас. В чем проблема? Для чего для них еще строить дополнительные мечети? Не нравится, пусть едут назад в свои страны. А то хотят и рыбку съесть и помолиться в новенькой просторной мечети. Нам что, построить больше нечего?