Русский Колоколъ Кадр из ролика про снежных баб. До пяти лет лишения свободы грозит пермячке Анне Пьянзиной за акцию с участием снежных баб! Активистку движения против строительства мечети в Верхней Курье таким образом власти хотят наказать в назидание другим сопротивляющимся местным жителям.
Мы все - Анна! Пермячке могут дать 5 лет за демонстрацию снеговиков против мечети
Комментарии
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Константин Беляев
Если мигранты едут к нам в Россию, то значит их устраивает количество мечетей у нас. В чем проблема? Для чего для них еще строить дополнительные мечети? Не нравится, пусть едут назад в свои страны. А то хотят и рыбку съесть и помолиться в новенькой просторной мечети. Нам что, построить больше нечего?
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4 час.
Н
Наталья
Нечего засорять наш дальний восток! Пусть мечети м медресе строят в Азербайджане
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3 час.
Игорь Василевский
Мерзость какая.. Это что, в своей стране мы уже как гости нежеланные?
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3 час.
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