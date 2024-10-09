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Закон, порядок, государство

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Расчет ЗРК «Бук» за неделю сбил более 10 БпЛА ВСУ самолетного типа на Южно-Донецком направлении СВО

Расчет ЗРК «Бук» за неделю сбил более 10 БпЛА ВСУ самолетного типа на Южно-Донецком направлении СВО

«Буки» могут работать под прикрытием переносных зенитных комплексов, также в охранении обязательно находятся бойцы с антидроновыми ружьями.

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