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Коккинакис впервые за 7 лет вышел в 1/8 финала «Мастерса»

Танаси Коккинакис обыграл Дениса Кудлу в третьем круге турнира в Майами (7:6, 4:6, 7:6). Австралиец вышел в 1/8 финала «Мастерса» впервые с 2015 года.

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