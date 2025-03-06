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С чем связана традиция поздравлять женщин 8 марта, и почему это день нежности и цветов

С чем связана традиция поздравлять женщин 8 марта, и почему это день нежности и цветов

С чем связана традиция поздравлять женщин 8 марта, и почему это день нежности и цветов Алёна ЮрьеваМеждународный женский день, который мы отмечаем 8 марта, является не только праздником весны, красоты и женственности, но и днём с глубокой исторической подоплекой.

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